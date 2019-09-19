Keban belediye başkanı atlı'dan çevre kirliliği tepkisi
50 dakika önce
ELAZIĞ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kendisinin de katıldığı temizlik çalışmasının ardından çevreyi kirletenlere sitem etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:05 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Keban
Belediye Başkanı Fethiye Atlı
, kendisinin de katıldığı temizlik çalışmasının ardından çevreyi kirletenlere sitem etti.
Keban ilçesinde bağımsız Belediye Başkanı Fethiye Atlı'nın katılımıyla temizlik çalışması yapıldı. Atlı, çalışmalar sırasında gördüğü manzara karşısında çevreyi kirletenlere sistem etti. Sitemini sosyal medya hesabından da dile getiren Başkan Atlı, şu ifadeleri kullandı:
"Keban köprümüzün karşı tarafı ve Arapgir
yol ayrımında temizlik çalışması yapıyoruz. Buraya atılan çöpler Kebanlı hemşehrilerimizin attığı çöpler değil. Özel araç, minibüs ya da kamyondan atılan çöpler. 1 saat içinde traktör ile çöp topladık. Bu çöplerin içinde çocuk bezi bile var, yolun kenarına atmışlar. Ben bunu bayanlardan hiç beklemezdim. İnsanlardan ricamız, birazcık duyarlı olun. Bizler Müslüman insanlarız. Müslümanlığın şartlarından biri de temizliktir. Rica ediyorum bu yoldan araçları ile geçenler, lütfen çöplerinizi yol kenarlarına atmayın. Bu hiç hoş bir şey değil."
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