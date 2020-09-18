Keban Belediye Başkanı Atlı'dan çevre kirliliğine karşı duyarlılık çağrısı - Son Dakika

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, çevre kirliliğine karşı duyarlılık çarğısında bulundu.

İlçede yürütülen temizlik çalışması sırasında çevreyi kirletenlere seslenen Atlı, "Keban köprümüzün karşı tarafı ve Arapgir yol ayrımında temizlik çalışması yapıyoruz. Buraya atılan çöpler Kebanlı hemşehrilerimizin attığı çöpler değil. Özel araç, minibüs ya da kamyondan atılan çöpler. İki günde üç traktör çöp topladık. Hala yol temizlik çalışmalarımız devam ediyor, Temizlik esnasında toplanan çöplerin içinde atlet, iç çamaşırı, sabun, ayakkabı, maske de var. Halkımızdan ricamız duyarlı olmaları. Lütfen çöplerinizi yol kenarlarına atmayın." diye konuştu.