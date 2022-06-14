Keban Belediye Başkanı Atlı, sosyal konutların inşa edileceği alanda inceleme yaptı

Belediye Başkanı Atlı, Değirmenbaşı Mahallesi'nde konutların inşa edileceği alanda altyapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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