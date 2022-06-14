Keban Belediye Başkanı Atlı, sosyal konutların inşa edileceği alanda inceleme yaptı - Son Dakika
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Keban Belediye Başkanı Atlı, sosyal konutların inşa edileceği alanda inceleme yaptı

14.06.2022 11:16
Keban Belediye Başkanı Atlı, sosyal konutların inşa edileceği alanda inceleme yaptı

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede 88 sosyal konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede 88 sosyal konutun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Atlı, Değirmenbaşı Mahallesi'nde konutların inşa edileceği alanda altyapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Atlı, ilçede TOKİ tarafından ihalesi yapılan 88 sosyal konutun inşaat alanını yerinde gördüklerini belirterek, konutların şimdiden Keban'a hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Belediye Başkanı Atlı, sosyal konutların inşa edileceği alanda inceleme yaptı - Son Dakika

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