Keban Belediyesi kardeşlik iftarı verdi - Son Dakika

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kardeşlik iftarında yetim çocuklarla bir araya geldi.

İlçede bir tesiste düzenlenen iftarda konuşan Atlı, birlikte yaşamanın ve paylaşmanın önemini daha iyi anladıkları birliktelik ve yardımlaşma ayı ramazana ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Huzurun, yardımlaşmanın ve kaynaşmanın hakim olduğu, bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bütün dünyada özellikle şiddetin ve savaşların olduğu ülkelerde nice çocuklarımız yetim kaldı. Hep birlikte yetimlere birer anne kucağı olmak için elimizden geleni yapmalı, onlara destek olmak için gayret sarf etmeliyiz." ifadelerini kullanan Atlı, ramazanın hayırlı olmasını diledi.???????