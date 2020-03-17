Keban Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıyor - Son Dakika

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Keban Belediyesi, koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıyor
6 saat önce
Keban Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı resmi kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve yatakhanelerinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:22 Kaynak: AA
Keban Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı resmi kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve yatakhanelerinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeni tip koronovirüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığının uyarılarını dikkate alınması uyarısında bulunan Atlı, "Yüce rabbimiz başta ülkemiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan bela ve musibetlerden muhafaza etsin." dedi.
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