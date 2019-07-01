Son Dakika Haberleri: Keban Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
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Keban Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

1 saat önce

Keban Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Keban Belediyesinde toplu sözleşme sevinci, System.String[]
Keban Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Keban Belediyesinde düzenlenen törende Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile Hizmet İş Elazığ İl Başkanı Kazım Cavlı'nın imzaladı. Sözleşmeyle taşerondan kadroya geçen 52 işçiye yüzde 45 zam yapılacak.
Cavlı, sözleşme görüşmelerinde gösterdiği iyi niyet dolayısıyla Başkan Atlı'ya teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Fethiye Atlı, Elazığ, Keban, Güncel
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