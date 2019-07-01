Keban Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
1 saat önce
Keban Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Keban
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Keban Belediyesinde düzenlenen törende Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı
ile Hizmet İş Elazığ
İl Başkanı Kazım Cavlı'nın imzaladı. Sözleşmeyle taşerondan kadroya geçen 52 işçiye yüzde 45 zam yapılacak.
Cavlı, sözleşme görüşmelerinde gösterdiği iyi niyet dolayısıyla Başkan Atlı'ya teşekkür etti.
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