Keban Belediyesinden haşere ile mücadele çalışması - Son Dakika

Keban Belediyesince haşere ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında haşerelerin çoğalmasını önlemek amacıyla sulama kanalları yakını ile dere yataklarında ilaçlama yapıyor.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, insan sağlığını ön planda tutan belediyenin yaz aylarında sinek, sivrisinek ve haşerelerin artmasını ve çoğalmasını önlemek için şimdiden mücadeleye başladığını söyledi.

İlaçlamada doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ettiklerini vurgulayan Atlı, "İlaçlama programımızı doğaya en az ilaç salacak şekilde, ağırlıklı olarak larva ilaçlaması yapıyoruz. Verimli şekilde ilaçlamayı yapmaya çalışıyoruz. Pis su geçiş noktalarına, sulama kanallarına, dere yataklarına uygulama yapılmaya devam edecek." dedi.