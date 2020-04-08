Keban belediyesinden marketlere maske denetlemesi - Son Dakika

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Keban belediyesinden marketlere maske denetlemesi
6 saat önce
Keban'da marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Keban'da marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu maske uygulaması hakkında bilgilendirildi.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yeni tip koronovirüs tedbirleri kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Marketlerimizde maske takılıp takılmama konusunda bilgilendirme yaptık. Denetimlerimiz Zabıta Amirliğimizce devam edecektir. Lütfen marketlerde maske takarak ve sosyal mesafenizi koruyarak alışverişinizi yapınız."
Atlı, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması çağrısında da bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:08 Kaynak: AA
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