Keban Belediyesinden yol çalışması
44 dakika önce
Keban Belediyesi, Fırat, Kallar ve Değirmenbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan Atapark yolunu kilitli parke taşı ile döşüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:16 Kaynak: AA
Keban Belediyesi, Fırat, Kallar ve Değirmenbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan Atapark yolunu kilitli parke taşı ile döşüyor.
Keban Belediyesi ekipleri tarafından Fırat, Kallar ve Değirmenbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan Atapark yolunda kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Atapark yolunun kilitli parke taşı, personellerimiz tarafından dantel gibi işleniyor, personellerimizin emeğine sağlık. Rabbim kendilerinden razı olsun." dedi.
3 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü MHP Edirne İl Başkanı istifa etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü mesajı yayımladı Bayraktar: TEKNOFEST bu yıl dünyanın en büyük havacılık etkinliği olacak