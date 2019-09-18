Keban Belediyesinden yol çalışması

Keban Belediyesi, Fırat, Kallar ve Değirmenbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan Atapark yolunu kilitli parke taşı ile döşüyor.

Keban Belediyesi ekipleri tarafından Fırat, Kallar ve Değirmenbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan Atapark yolunda kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Atapark yolunun kilitli parke taşı, personellerimiz tarafından dantel gibi işleniyor, personellerimizin emeğine sağlık. Rabbim kendilerinden razı olsun." dedi.