Keban Belediyesinin tahsis ettiği alanda TOKİ tarafından konut inşa edilecek - Son Dakika

Keban Belediyesinin ilçede tahsis ettiği alanda TOKİ tarafından konut inşa edilecek.

Keban Tapu Müdürü Tahsin Budak belediye ait 24 tapuyu Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'ya teslim etti.

Belediye Başkanı Atlı, belediyeye ait olan alanda 73 parsel oluşturularak imara açıldığını belirtti.

73 arsa vasıflı parselinin ilçeye yeni konut ve yaşam alanları olarak nefes aldıracağını ifade eden Atlı, "İmar ifrazı yapılan bu alanda belediye olarak TOKi'ye arsa tahsisi yaptık. İlçemize TOKİ 88 konut yapacak inşallah." dedi.