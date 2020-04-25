Keban'da 145 aileye kurban yardımı yapıldı - Son Dakika

Keban ilçesinde koronavirüs salgınının bitmesi için 7 hisseli kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Keban Şubesi, hayırsever vatandaşların katkılarıyla tüm dünyayı saran koronavirüse karşı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ramazan sevincini paylaşmak amacıyla 7 hisseli kurban kesti.

Kurban etleri, İlçe Müftülüğü personeli tarafından ihtiyaç sahibi 145 aileye verildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, "Kurbanını paylaş, önce rabbine sonra da kardeşinle yakınlaş parolasıyla başlattığımız kampanyamız ramazan sonuna kadar devam edecek. Kurban kampanyamıza, katkı sunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.