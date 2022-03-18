Keban'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107 yılı anma etkinliği - Son Dakika

Keban'da Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107 yılı anma etkinliği düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma günü münasebetiyle Keban 15 Temmuz şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'nın önünde tören düzenlendi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Atatürk anıtına Çelenk sundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından saygı duruşundan sonra, İstiklal Marşı okundu.

Program Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda devam etti.

Programa Keban Kaymakamı Hasan Akbulut,İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan,Kurum ve Daire Müdür be Siyasi parti temsilcileri katıldı.

Günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşmayı Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Zeynep Yıldız yaptı.

Halk Şairi Ahmet Demir ve Öğrenciler tarafından Çanakkale konulu anlam ve önemi ile ilgili şiir okundu.

18 Mart Şehitler günü konulu video gösterisi yapıldı.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Müzik öğretmeni Esranur Erhan yönetiminde öğrenciler günün anlamı ve önemi ile ilgili ilişkin türküler seslendirdi.

18 Mart Çanakkale konulu Resim, şiir, Kompozisyon Dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Keban Kaymakamı Hasan Akbulut verdikten sonra program sona