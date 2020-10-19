Keban'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Keban'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtına Değirmenbaşı Muhtarı Selami Yıldırım, tarafından çelenk bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Fırat Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Doğan muhtarlığın önemine değinerek, "1829 yılında 2. Mahmut döneminde hayata geçirilen, muhtarlık önemli bir kamu görevi. Kadim geleneğimizde muhtarlık saygın bir kurumdur. Muhtarlarımız köy ve mahallelerde devletimizin eli ayağı, gözü, kulağıdır."dedi.
Kutlamalar Keban Kaymakamlığı tarafından Keban Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programla devam edildi.
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- Kaynak: AA
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