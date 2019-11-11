Son Dakika Haberleri: Keban'da 2 bin fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Keban'da 2 bin fidan toprakla buluştu

Keban'da 2 bin fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Keban'da 2 bin fidan dikildi.

Keban'da 2 bin fidan toprakla buluştu, System.String[]

Keban'da 2 bin fidan dikildi.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliği kapsamında Nimri Dağı Musa Amca Ormanı'ndaki fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, proje sayesinde ülke genielinde milyonlarca fidan dikileceğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çok güzel bir proje İnşallah bundan sonra bu vesileyle projelerin devamı da gelecektir. Fidan dikme konusunda toplumumuz her bir ferdini küçükten büyüğe mutlaka bilinçlendirmemiz lazım, Bu konuda Türkiye olarak fena değiliz iyi bir noktadayız ama daha da iyi bir noktalara gelebiliriz. Ülkemizi çok daha yeşil bir duruma getirebiliriz. Biz ilçemizi yeşillendirmek daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çabalayacağız."

Programa Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, DSİ Su Ürünleri Şube Müdürü Yasin Celayır, İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan da katıldı.

Ersin Tepeli, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler Korkunç olay! Üniversiteli Umut, helyumla intihar etti Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 19:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da 2 bin fidan toprakla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]