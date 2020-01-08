Keban'da 2019'da 9 yılın en yüksek enerji üretimi gerçekleştirildi

Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES), geçen yıl son 9 yılın en yüksek enerji üretimi yapıldı.

Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olan Fırat Nehri üzerindeki Keban Barajı'nda geçen yıl enerji üretimi, havzaya düşen bol yağış sayesinde bir önceki yıla göre 2 katına çıktı.

2018 yılında 3 milyar 445 milyon kilovatsaat enerji üretilen HES'te, geçen yıl 7 milyar 15 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapıldı.

Yapımına 1965 yılında başlanılan 1974'te ilk 4 büyük türbini, 1981'de ise diğer 4 türbini devreye giren ve 45 yılda 267 milyar kilovatsaat enerji üreten Keban HES, ülke ekonomisine 26,7 milyar dolar katkıda bulundu.

- En yüksek dördüncü üretim

HES'te daha önce 1982'de 8 milyar 200 milyon, 1988'de 8 milyar 100 milyon, 2010 yılında ise 7 milyar 950 milyon kilovatsaat elektrik üretilmişti.

Keban Barajı ayrıca tarımsal sulama ve balık üretimiyle de yöre insanına önemli gelir sağlıyor.