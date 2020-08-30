Keban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlandı - Son Dakika

Keban'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Keban Kaymakamı Adnan Karaosmaoğlu, Keban Belediye Başkanı vekili Osman Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Kaymakamı Adnan Karaosmaoğlu, tebrikleri kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:23 - Kaynak: AA
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