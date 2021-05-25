Keban'da 8 köpek yavrusunun öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 8 köpek yavrusunun silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayvanseverliği ile bilinen ilçede görmek isteyemeyecekleri bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 8 köpek yavrusunun öldürüldüğünün tespit edildiğini aktaran Akbulut, "Bu vahim olayla ilgili derhal gerekli incelemeler başlatılmış olup, suçlu veya suçluların tespit edilmesi için adli ve idari yönden gerekli çalışmalarımız sürmektedir." ifadesini kullanıldı.