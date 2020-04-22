Keban'da 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz verilecek.

Keban Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için Elazığ Halk Eğitim Merkezinden maske talebinde bulunması üzerine usta üreticiler tarafından 9 bin adet maske üretildi.

Keban Belediyesi, teslim aldığı maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtmak için 9 bin adet maske üretimini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz bize Yeteriz'. Katkılarından dolayı Elazığ Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyoruz." dedi.

Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kazım Atıcı da maskeleri teslim ettiklerini, maskelerin ilçe halkına dağıtımına vesile olmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.