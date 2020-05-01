Keban'da 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde 9 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Keban Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için Elazığ Halk Eğitim Merkezinden maske talebinde bulunması üzerine usta üreticiler tarafından 9 bin maske ücretsiz olarak üretildi.

Keban Belediyesi, teslim aldığı maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak personelleri aracılığıyla ilçedeki tüm evlere dağıtmaya başladı.

Belediye maske paketlerinde, "Maskeler bizden, evde kalmak sizden", "Evde hayat var Keban", "Lütfen maske ve eldivenleri yerlere atmayalım" şeklinde mesajlar veriyor.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtmak için 9 bin maske üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçede yaşayan vatandaşlar için yaptırdıkları maskelerin dağıtımına başladıklarını söyledi.

İlçenin Fırat ve Kallar mahallelerinde dağıtımı tamamladıklarını dile getiren Atlı, pazartesi gününden itibaren Değirmenbasi ve Baraj mahallelerindeki vatandaşlara maske dağıtılacağını belirtti.

Atlı, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Biz bize Yeteriz'. Katkılarından dolayı Elazığ Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyoruz." dedi.