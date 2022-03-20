Keban'da AK Parti'nin Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Keban İlçe Başkanlığının Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Keban Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Bulut, yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen ülke olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade eden Bulut, "Bu ülkede çok şey eleştirilebilir ama tek eleştirilemeyen şey AK Parti'nin yapabilme kabiliyetidir ve yeteneğidir. Bu ülke AK Parti ile hizmet siyasetiyle buluştu." diye konuştu.

Partililerin dilek ve temennilerininiİ ardın esnaf ziyareti yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırımın, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ve partililer katıldı.