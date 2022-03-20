Keban'da AK Parti'nin Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Keban'da AK Parti'nin Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

20.03.2022 19:49
Keban'da AK Parti'nin Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığının Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığının Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Keban Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

Bulut, yaptığı konuşmada, zorlu bir süreçten geçmelerine rağmen ülke olarak geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Hizmetlerinin artarak devam edeceğini ifade eden Bulut, "Bu ülkede çok şey eleştirilebilir ama tek eleştirilemeyen şey AK Parti'nin yapabilme kabiliyetidir ve yeteneğidir. Bu ülke AK Parti ile hizmet siyasetiyle buluştu." diye konuştu.

Partililerin dilek ve temennilerininiİ ardın esnaf ziyareti yapıldı.

Toplantıya, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırımın, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı Başkan Gürkan: 'Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz' Başkan Gürkan: 'Güçlü Türkiye'yi birlikte şahlandırmaya devam edeceğiz'

Togo Cumhuriyeti, Hisarcık, AK Parti, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da AK Parti'nin Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 19:57:02. #1.12#
SON DAKİKA: Keban'da AK Parti'nin Danışma Meclisi toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement