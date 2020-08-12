Keban'da arıcılara yönelik toplantı - Son Dakika

Keban ilçesinde arıcılara yönelik toplantı yapıldı.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizeyle müdürlük konferans salonunda arıcıların sorunları için toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, zengin bir floraya sahip bölgede üretilen balın kalite kriterlerini ortaya koyarak, coğrafi işaret almak için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Keban ilçesinde 75 kişinin organik arıcılık yaptığını kaydeden Karahan, "Konvansiyonel arıcılık ile organik arı yetiştiriciliğini karıştırmayan, kaliteyi ön plana çıkaran sistemi de hayata geçirmek zorundayız." dedi.

Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay ise arıcıların sorunları ve çözüm önerilerini konuşmak için bir araya geldiklerini anlatarak, toplantıda önerileri dile getirdiklerini bildirdi.