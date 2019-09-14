Keban'da aşure etkinliği
1 saat önce
Keban ilçesinin Bayındır köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:32 Kaynak: AA
Keban ilçesinin Bayındır köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Bayındır köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte, toplanma alanında vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Muhtar Mithat Bayındır, Muharrem ayı dolayısıyla köylülerle ortaklaşa aşure kaynattıklarını belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.
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