Keban'da, badem hasadı başladı - Son Dakika

Keban'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan bademin hasadına başlandı.

2015 yılında Keban Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü öncülüğünde dikilen badem fidanlarının ilk hasadı Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, kurum müdürleri ve üreticilerin katılımıyla yapıldı.

Karahan yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca badem yetiştiricilerine verilen destekle üretimde artışın sağlandığını söyledi.

Bu yıl Elazığ'da 3 bin ton badem elde etmeyi hedeflediklerini anlatan Karahan, "Elazığ'da 13 bin dekar alanda badem üretimi yapılıyor. Bugünkü rekolteye baktığımız zaman 3 bin tonun üzerinde bir badem üretimimiz söz konusu. Badem verimi gerçekten güzel. Hasadını da başlattık. Dünya ülkelerinde kullanılan teknolojiyle hasadı gerçekleştiriyoruz." dedi.