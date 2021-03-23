Keban'da Bağ budama eğitimi verildi - Son Dakika

Gıda İşleme Bölümü Öğretim Gör evlisi Mustafa Yüce uygulamalı bağ budama eğitimi vermesi

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Haşim Pıhtılı konuşması

ELAZIĞ (AA) Keban Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile FÜ Keban Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Üzüm Bağ'ı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümü Öğretim Gör evlisi Mustafa Yüce uygulamalı bağ budama eğitimi verdi.

Mustafa Yüce " Elazığ'ın yerli üzümü siyahta, köhnü bizim yerli üzümüzdür,pazarı çoktur, Oldukça lezzetli ve kaliteli üründür, Yerli Sofralık üzümlerimiz Siyahta köhnü,Beyazda şilfoni, ağın beyazı, Erkenci cins ternebi ve kırmızı üzümdür. Şaraplık Öküz gözü ve Boğazkere birde kesbir üzümü ver biraz mayhoştur,verimi yüksektir asidi nedeniyle şarapçılar tarafından çok tercih edilmez. Yerli üzümümüz Ağın üzümü uzun süre dayanıklılığı nedeniyle en çok tercih edilen üzümdür." dedi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Haşim Pıhtılı " Üniversitenin en birinci hedefi eğitim,öğretimdir. Bilhassa Teorik eğitimler verilir, bunun yanında uygulama eğitimi de verilir.

Burada örneğini gördünüz gibi bu sene Bağ budama olarak Keban halkına bağlar nasıl budanır,En ideal, en güzel bir şekilde hocamız tarafından verildi, gördünüz, Bu bakımdan Üniversiteler sadece Eğitimi Pratik, dışında Uygulamayı da verirse,dolayısıyla ikisi birden hem teorik, hem pratik alarak dolayısıyla yapmış olduğumuz yanlışları uygulamada gördük.

Bir çok arkadaşımızın ne kadar yanlış yaptıklarını gördük, Çoğu arkadaşımız ne kadar yanlış yaptıklarını gördü,Bir uzman dilinden bir bağ budamanın nasıl olduğunu hep birlikte gördük. Bu tur uygulamaları zaman, Zaman uygulayacağız, yapacağız ve devam edeceğiz. Burada Peyzaj bölümüz var, Bağımız var, Keban Belediyesi ile bir anlaşma Protokol ü yaptık, Peyzajda da bazı uygulamaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Uygulamaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Üretici çiftçiler katıldı.