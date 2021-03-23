Keban'da Bağ budama eğitimi verildi - Son Dakika

Keban'da Bağ budama eğitimi verildi

23.03.2021 13:57

Gıda İşleme Bölümü Öğretim Gör evlisi Mustafa Yüce uygulamalı bağ budama eğitimi vermesi FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Haşim Pıhtılı konuşması ELAZIĞ (AA) Keban Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile FÜ Keban Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Gıda İşleme Bölümü Öğretim Gör evlisi Mustafa Yüce uygulamalı bağ budama eğitimi vermesi

Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Haşim Pıhtılı konuşması

ELAZIĞ (AA) Keban Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile FÜ Keban Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Üzüm Bağ'ı uygulama alanında Gıda İşleme Bölümü Öğretim Gör evlisi Mustafa Yüce uygulamalı bağ budama eğitimi verdi.

Mustafa Yüce " Elazığ'ın yerli üzümü siyahta, köhnü bizim yerli üzümüzdür,pazarı çoktur, Oldukça lezzetli ve kaliteli üründür, Yerli Sofralık üzümlerimiz Siyahta köhnü,Beyazda şilfoni, ağın beyazı, Erkenci cins ternebi ve kırmızı üzümdür. Şaraplık Öküz gözü ve Boğazkere birde kesbir üzümü ver biraz mayhoştur,verimi yüksektir asidi nedeniyle şarapçılar tarafından çok tercih edilmez. Yerli üzümümüz Ağın üzümü uzun süre dayanıklılığı nedeniyle en çok tercih edilen üzümdür." dedi.

FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Haşim Pıhtılı " Üniversitenin en birinci hedefi eğitim,öğretimdir. Bilhassa Teorik eğitimler verilir, bunun yanında uygulama eğitimi de verilir.

Burada örneğini gördünüz gibi bu sene Bağ budama olarak Keban halkına bağlar nasıl budanır,En ideal, en güzel bir şekilde hocamız tarafından verildi, gördünüz, Bu bakımdan Üniversiteler sadece Eğitimi Pratik, dışında Uygulamayı da verirse,dolayısıyla ikisi birden hem teorik, hem pratik alarak dolayısıyla yapmış olduğumuz yanlışları uygulamada gördük.

Bir çok arkadaşımızın ne kadar yanlış yaptıklarını gördük, Çoğu arkadaşımız ne kadar yanlış yaptıklarını gördü,Bir uzman dilinden bir bağ budamanın nasıl olduğunu hep birlikte gördük. Bu tur uygulamaları zaman, Zaman uygulayacağız, yapacağız ve devam edeceğiz. Burada Peyzaj bölümüz var, Bağımız var, Keban Belediyesi ile bir anlaşma Protokol ü yaptık, Peyzajda da bazı uygulamaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Uygulamaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Üretici çiftçiler katıldı.

Keban'da Bağ budama eğitimi verildi
Keban'da Bağ budama eğitimi verildi
Keban'da Bağ budama eğitimi verildi
Keban'da Bağ budama eğitimi verildi

Kaymakamlık, Hisarcık, Tarım, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da Bağ budama eğitimi verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Eşini öldürdükten sonra Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı         
14:34
Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu         
14:16
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak? İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?         
14:05
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek         
13:40
Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti         
13:22
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu         
13:09
Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor         
13:07
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 15:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keban'da Bağ budama eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei