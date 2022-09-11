KEBAN'DA BATAN TEKNEDEKİ BALIKÇIYI ARAMALARDA 3'ÜNCÜ GÜN

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. Çalışmalar, derinliği 70 metreyi bulan gölde 40 metreden sonrası ROW cihazı ile yapılıyor.

Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde balıkçı teknesi, 9 Eylül'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç'in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü. Dalgıçlar, derinliği 70 metreye ulaşan gölde, 40 metreden sonraki arama çalışmasını ROW cihazı ile gerçekleştiriyor.

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)