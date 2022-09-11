KEBAN'DA BATAN TEKNEDEKİ BALIKÇIYI ARAMALARDA 3'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika
Üye Girişi

KEBAN'DA BATAN TEKNEDEKİ BALIKÇIYI ARAMALARDA 3'ÜNCÜ GÜN

11.09.2022 12:44

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor.

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. Çalışmalar, derinliği 70 metreyi bulan gölde 40 metreden sonrası ROW cihazı ile yapılıyor.

Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde balıkçı teknesi, 9 Eylül'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Ö., alabalık kafesine tutunarak, sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Ö.'nün gösterdiği alanda Zariç için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç'in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 3'üncü günde de sürdürüldü. Dalgıçlar, derinliği 70 metreye ulaşan gölde, 40 metreden sonraki arama çalışmasını ROW cihazı ile gerçekleştiriyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)

YORUMLAR
500
Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti Okullar yarın açılıyor Okullar yarın açılıyor
Kaynak: DHA

Fatmalı, 9 Eylül, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEBAN'DA BATAN TEKNEDEKİ BALIKÇIYI ARAMALARDA 3'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 12:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: KEBAN'DA BATAN TEKNEDEKİ BALIKÇIYI ARAMALARDA 3'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement