Keban'da bayram ziyaretleri - Son Dakika

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Karaosmanoğlu, beraberinde, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile ilk olarak ilçede kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisleri ziyaret etti, bayramlarını tebrik etti.

Daha sonra sürücüler ve vatandaşların bayramını kutlaşan Karaosmanoğlu, onlara şeker, çikolata ve baklava ikram etti.

Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyet şehitler Orhan Akpınar ve Selahattin Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti, dua okudu.

Heyet ayrıca şehit Akpınar'ın Bahçeli köyündeki babası Nazım Akpınar'ı ve şehit Mehmet Emin Aydın'ın Fırat Mahallesinde yaşayan kardeşi Murat Aydın'ı ziyaret etti.