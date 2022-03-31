Keban'da bir okulda sıfır atık depolama kabinleri kuruldu - Son Dakika
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Keban'da bir okulda sıfır atık depolama kabinleri kuruldu

31.03.2022 12:10
Keban'da bir okulda sıfır atık depolama kabinleri kuruldu

Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda sıfır atık depolama kabinleri oluşturuldu.

Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda sıfır atık depolama kabinleri oluşturuldu.

Fevzi Çakmak İlkokulunda uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında sınıf içerisinde ve okulda atıkların toplanması için atık depolama kabinleri kurdu.

Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, sınıflarda ve okulda toplanan atıkların, okul bahçesine yerleştirilen 4 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki atık depolama kabinlerinde toplanacağını söyledi.

Nemutlu, "Proje dahilinde diğer okullardan farklı olarak toplanan atıklar çöpe dökülmeyecek ve dönüşüme gönderilmek üzere depolanacak. Okulun kendi imkanları ile yapılan kabinleri ile yılda yaklaşık 1 ton atık toplamayı hedeflemekteyiz." dedi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Keban'da bir okulda sıfır atık depolama kabinleri kuruldu - Son Dakika
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