Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı

26.07.2022 10:24
Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarı afişleri astı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarı afişleri astı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde bulunan yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara el broşürleri dağıtarak, bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, ilçenin farklı yerlerine boğulmalara karşı alınacak tedbirlere ilişkin afişler astı.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Kilis'te caminin güvenlik kamerasını çalan şüpheli tutuklandı Kilis'te caminin güvenlik kamerasını çalan şüpheli tutuklandı Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:18 İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı
09:16 Deprem uzmanından yapı stoku uyarısı: 4.6'lık deprem, 6.4'ün ayak sesi olabilir
09:07 MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 10:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement