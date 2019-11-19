Son Dakika Haberleri: Keban'da boş ev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Keban'da boş ev yandı - Son Dakika

Keban'da boş ev yandı

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde kullanılmayan boş bir ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Keban'da boş ev yandı, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde kullanılmayan boş bir ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Yangın, İlçeye bağlı Kallar Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan ve boş olan bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, metruk evde çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında
Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da boş ev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]