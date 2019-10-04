Son Dakika Haberleri: Keban'da Cami ve Hayat Konferansı
Son Dakika Güncel Haber

Keban'da Cami ve Hayat Konferansı

1 saat önce

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde "Cami ve Hayat" konferansı düzenlendi.

Keban'da Cami ve Hayat Konferansı, System.String[]

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde "Cami ve Hayat" konferansı düzenlendi.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi Tahsin Kazan tarafından verilen Cami ve Hayat konulu konferansa ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı.Konferans öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, ardından da hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.


Hafta kapsamında konuşma yapan İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, Cumartesi ve Pazar günleri haftada 4 saat Kuran-ı Kerim dersini müftülük olarak kararlaştırdıklarını ve uygulamaya geçeceklerini belirtti. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Sözcüsü Öztark'tan Bahçeli'ye "Kılıçdaroğlu" cevabı: Ellerine geleni artlarına koymasınlar
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması: Seve seve katkı veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:05:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da Cami ve Hayat Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]