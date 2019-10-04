Keban'da İlçe Müftülüğünce "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Cami ve Hayat konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferans Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösterisi ardından İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan konuşma yaptı.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tahsin Kazan konferans verdi.

Konferansa, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.