Keban'da Cansuyu Derneğinden Ramazan öncesi yardım - Son Dakika

Cansuyu Derneği Keban Temsilcisi Ergün Demir, yeni tip koronavirüs ile mücadele sürerken Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptıklarını belirtti.

Ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiği bu günlerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, işini kaybeden aileler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunarak onlara "Cansuyu" olmaya devam ettiklerini söyledi.

Dernek olarak ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını dile getiren Demir, daima onların yanında olduklarını aktardı.

Demir, şunları kaydetti:

"Cansuyu Derneği Keban ekibi tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Ramazan ayı nedeniyle yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ramazan bereket ayıdır. Bu ay gıda ağırlıklı yardımlarımız oluyor. Bu yardımları da hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde yapıyoruz. 'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganı ile çalışmalarını yürüten derneğimiz, yardım çalışmalarına Keban ilçemizde bundan sonra da devam edecek. Derneğimize bağış yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilir."

Demir, gıda yardımlarının hem Elazığ şehir merkezinde hem de ilçelerde devam ettiğini belirterek, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.