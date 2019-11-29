Son Dakika Haberleri: Keban'da çiftçilere fidan desteği
Son Dakika Güncel Keban'da çiftçilere fidan desteği - Son Dakika

Keban'da çiftçilere fidan desteği

7 saat önce

Keban Kaymakamlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 200 çiftçiye ücretsiz fidan dağıtıldı.

Keban'da çiftçilere fidan desteği, System.String[]

Keban Kaymakamlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 200 çiftçiye ücretsiz fidan dağıtıldı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Kaymakamlık önünde fidan dağıtılması amacıyla düzenlenen programda, ceviz ve badem fidanlarını Orman Bölge Müdürlüğünden talep ettiklerini, fidanların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Tepeli, "İnşallah veriminiz bol olsun. Bu çalışmalara devam ederek, tarıma katkı sağlayalım, tarımı geliştirelim." dedi.

Daha sonra bin 500 ceviz, 250 badem ve 2 bin biberiye fidanı 200 çiftçiye verildi.

Ersin Tepeli, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban'da çiftçilere fidan desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]