Keban'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Keban ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü Keban Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda İlçe Üretici ve Çiftçilere TKDK IPARD Programı (IPARD II Dönemi) dokuzuncu başvuru çağrı ilanı süreci ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

TKDK İl Koordinatörlüğü kırsal kalkınma uzmanları Celil Çelik ve Sema Tekin, çiftçiler yürütülen ve desteklenen projeler hakkında bilgilendirdi.

Toplantıya, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, alabalık üreticileri ve çiftçiler katıldı.