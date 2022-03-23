Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı

23.03.2022 13:00
Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası dolayısıyla Keban ilçesinde çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı.

Keban Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen dağıtımda, Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen 10 bin fidan çiftçilere ücretsiz verildi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, fidanların ülke ve aile ekonomisine katkı sunması temennisinde bulundu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da, "İnşallah bu fidanları diktiğinizde çok güzel bol ürün alırız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keban'da çiftçiye 10 bin ağaç fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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