Meyvecilik gelişsin diye 200 çiftçiye meyve fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 200 çiftçiye 13 bin meyve fidanı dağıttı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanan ceviz, kayısı ve fıstık fidanlarının üreticilere bol kazanç getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından, 200 çiftçiye, 7 bin ceviz, 3 bin fıstık, 3 bin kayısı olmak üzere toplamda 13 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Törene, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Tarım Müdürü Ziyaddin Seçkin, İl Meclis üyesi Cevdet Doğan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.