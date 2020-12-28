Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı
28.12.2020 13:09
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde çiftçilere 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı Keban Hükümet Konağı önünde çiftçiye ceviz fidanlarının verildiği programa katılan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde çiftçilere 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı
Keban Hükümet Konağı önünde çiftçiye ceviz fidanlarının verildiği programa katılan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah ilerde cevizlerimizi bol bol yeriz." dedi.
Programa Keban Tarım ve Orman Müdürü Ziayaddin Seçkin, Keban Orman İşletme şefi Ömer Şerbet ve vatandaşlar katıldı.
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