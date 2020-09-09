Keban'da çocuklara oyuncak hediyesi - Son Dakika

Keban Ülkü Ocakları, çocuklara oyuncak hediye etti.
Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak, Elazığ İl Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan temin ettikleri çeşitli oyuncakları koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde nitelikli zaman geçirebilmeleri ve hastalıktan uzak kalmaları için çocuklara oyuncak hediye ettiklerini söyledi.
Albayrak, "40 çocuğa oyuncak hediye ettik. Oyuncak verdiğimiz tüm çocuklara koronavirüs sebebiyle evde kalmalarını ve oyun oynamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:27 - Kaynak: AA
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