Keban'da çocuklara oyuncak hediyesi - Son Dakika

Albayrak, "40 çocuğa oyuncak hediye ettik. Oyuncak verdiğimiz tüm çocuklara koronavirüs sebebiyle evde kalmalarını ve oyun oynamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak, Elazığ İl Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan temin ettikleri çeşitli oyuncakları koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde nitelikli zaman geçirebilmeleri ve hastalıktan uzak kalmaları için çocuklara oyuncak hediye ettiklerini söyledi.

Keban Ülkü Ocakları, çocuklara oyuncak hediye etti.

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