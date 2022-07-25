Keban'da Cumhuriyet savcısı Demirhan göreve başladı - Son Dakika
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Keban'da Cumhuriyet savcısı Demirhan göreve başladı

25.07.2022 12:59
Keban'da Cumhuriyet savcısı Demirhan göreve başladı

Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Hakan Demirhan, görevine başladı.

Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Hakan Demirhan, görevine başladı.

2022 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, İstanbul'da savcı olan Demirhan, Keban ilçesinde atandı.

Demirhan, yaptığı açıklamada, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

20 Kasım 2018'daki Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı Adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yeri olan İstanbul'a savcı olarak atandığını bildiren Demirhan, şöyle dedi:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışma kapsamında Keban'a atandım. Keban'da insanlar güler yüzlü, cana yakın ve sıcak kanlı olarak gördüm. Keban güzel ve hoş bir yer. Şirin bir Anadolu ilçesinde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum."

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Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da Cumhuriyet savcısı Demirhan göreve başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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