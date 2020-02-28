Keban'da deprem ağır hasar gören iki okul yıkılıyor - Son Dakika

Elazığ'daki depremde Keban ilçesinde ağır hasar gören 2 okul yıkılıyor.

Keban ilçesinde depremde gördüğü hasar nedeniyle yıkım kararı verilen Musa Coşkun Ortaokulu ve Atatürk İmam-Hatip Ortaokulu binaları boşaltıldı.

İki okulun yıkımı sürüyor.

Musa Coşkun Ortaokulunda okuyan öğrenciler Fevzi Çakmak İlkokulu, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Keban Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi binasında eğitim görüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı ile okulların güvenli şekilde boşaltıldığını söyledi.

Emül, eğitim öğretimin devamı için gereken tedbirlerin alındığını, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için gerekli özeni gösterdiklerini belirtti.

"Söz konusu okulumuz depremden sonra bir hafta içinde tamamen boşaltılmış, bütün araç ve gereçler depolarımız ile Halk Eğitim Merkezi binamıza taşınmıştır. Taşınma sürecinde büyük bir özveriyle çalışan başta ilgili okulumuzun yöneticilerine ve personele, olumsuz hava koşullarına rağmen destek veren diğer okul ve kurumlarımızda görev yapan personele, Belediye Başkanlığına ve personele, EÜAŞ Müdürlüğümüze ve personeline teşekkür ederim." diyen Emül, şunları kaydetti:

"İkinci aşamada okulumuzun öğrencileri Fevzi Çakmak İlkokuluna taşınarak ikili eğitim şeklinde planlamalar tamamlanmış ve öğrencilerimiz geçen hafta kurslarına, bu hafta da normal derslerine başlamıştır. Okul binamız kontrollü bir şekilde yıkılacak ve enkazı temizlenecektir. Yaklaşık 50 yıldır hizmet veren bir okulda birçok vatandaşımızın, öğretmenimizin, çalışanımızın ve bizlerin elbette çok kıymetli hatıraları ve anıları var. Ancak bunların hiçbiri, bir öğrencimizin, öğretmenimizin, personelimizin canından daha kıymetli değil. Vatandaşlarımızın yeni okul binası yapılmayacağı konusunda tedirginlik yaşamalarına gerek yoktur. Yeni bina yapımına esas teşkil edecek bütün evraklar dosya halinde İl Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Bir sonraki aşamada, İl Müdürlüğümüzce, yeni okul binamızın projesi hazırlanacaktır. Öncelikli olarak hayırseverler aracılığıyla, bu konuda talep gelmemesi halinde Bakanlık bütçesiyle ihalesine çıkılıp inşaatına başlanacaktır. İl dışında veya yurt dışında yaşayan iş adamlarımızın, hayırseverlerimizin okul yapımı konusunda, böylesine zor bir dönemde verecekleri destek, ilçemiz ve ilimiz nazarında şüphesiz çok değerli olacaktır."

Öte yandan depremden önce okulda öğrencilerin unuttuğu parke, bere gibi giysilerden oluşan eşyaların okul bahçesine bırakıldığı görüldü.