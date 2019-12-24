Keban'da El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keban'da El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik - Son Dakika

Keban'da El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik

6 saat önce

Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi", kapsamında Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Keban'da El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik, System.String[]

Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi", kapsamında Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Atatürk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde öğrenciler için basketbol, voleybol, okçuluk, dart, mini golf, badminton, sokak tenisi, boks, satranç, bocce, mangala, matrak, makrome, okul boyama, hat sanatı, resim yapma etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, yaptığı açıklamada, proje ile Elazığ merkez ve ilçelerinde yaşayan çocuk ve gençlere yeterince faydalanamadıkları gençlik merkezi hizmetlerini ulaştırdıklarını söyledi.

Projenin Bakanlıkça da desteklendiğini ifade eden Keskin, uygulanan aktivitelerle gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirilmesi, toplumla bütünleşmelerine katkı sağlanması ve gençlerin ikili ilişkilerde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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