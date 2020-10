Keban'da engellilere akülü araç desteği - Son Dakika

Elazığ ve Keban Ülkü Ocakları başkanlığı tarafından hayırseverlerin katkısı ile temin edilen akülü araçlar engellilere teslim edildi.

Elazığ Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Çiçek, hayırseverlerin desteğiyle bedensel engellilere akülü araç desteğini sürdüreceklerini belirtti.

"Engelsiz Elazığ" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Engelli olmak, yaşamın her alanında zor. Bulunduğumuz her alanda engelli vatandaşlara yardımcı olmak, insanlığın asli görevi. Her sağlıklı birey birer engelli adayı. Hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan 3 akülü aracı engellilerimize ulaştırıyoruz. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak da, engelli vatandaşlara akülü araç hediye ettiklerini belirterek, hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan yardımların engellilere ulaştırıldığını söyledi.