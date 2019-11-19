Keban'da ev yangını
6 saat önce
Elazığ'ın Keban İlçesinde iki katlı bir ev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Elazığ'ın Keban İlçesinde iki katlı bir ev yandı.
Kallar Mahallesi Bağdat caddesinde Ethem Çelik ait kullanılmayan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Keban Belediyesi ve Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı