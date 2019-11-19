Keban'da ev yangını

Elazığ'ın Keban İlçesinde iki katlı bir ev yandı.

Kallar Mahallesi Bağdat caddesinde Ethem Çelik ait kullanılmayan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Keban Belediyesi ve Keban Barajı HES İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.