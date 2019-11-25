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Keban'da ev yangını

7 saat önce

Elazığ'ın Keban İlçesinde bir evde yangın çıktı.

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Elazığ'ın Keban İlçesinde bir evde yangın çıktı.

Nimri Köyünde Yusuf Ozan'a ait evde ocakta yanan ateşin ev eşyalarına sıçraması nedeniyle çıkan yangın Keban Belediyesi, EÜAŞ Keban Barajı itfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yusuf Ozan, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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