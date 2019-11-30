Keban'da ev yangını
6 saat önce
Keban ilçesinin Gökbelen köyünde bir ev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Keban ilçesinin Gökbelen köyünde bir ev yandı.
Gökbelen köyünün Osman çeşmesi mevkisinde Mahmut Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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