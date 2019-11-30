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Keban'da ev yangını

6 saat önce

Keban ilçesinin Gökbelen köyünde bir ev yandı.

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Keban ilçesinin Gökbelen köyünde bir ev yandı.

Gökbelen köyünün Osman çeşmesi mevkisinde Mahmut Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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