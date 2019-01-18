Son Dakika Haberleri: Keban'da Evde Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Genç Öldü

Keban'da Evde Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Genç Öldü

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Keban'da Evde Çıkan Yangında 17 Yaşındaki Genç Öldü, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Değirmenbaşı Mahallesi'nde 2 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Camları kırarak eve giren itfaiye ekiplerince Melih Kaya (17) ağır yaralı olarak bulundu.

Evden çıkarılan Kaya, ambulansla kaldırıldığı Keban Toplum Sağlığı Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın, bir büfede çalıştığı öğrenildi.

Yangının, Kaya'nın bulunduğu odadaki elektrikli sobadan kaynaklandığı ihtimali değerlendiriliyor.

Bu arada, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da olay yerine gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:40 Kaynak: AA

İtfaiye, Elazığ, Keban, Güncel
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