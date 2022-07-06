Keban'da "Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz" projesine destek - Son Dakika
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Keban'da "Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz" projesine destek

06.07.2022 13:57
Keban'da "Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz" projesine destek

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan "Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz" projesi Fırat Kalkınma Ajansınca kabul edildi.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan " Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz" projesi Fırat Kalkınma Ajansınca kabul edildi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Fırat Kalkınma Ajansına sunulan proje kapsamında Keban Baraj Gölünde alabalık yetiştiriciliği tesisi kuracaklarını, tesiste somon üretimi yapılacağını söyledi.

Proje kapsamında ağ onarım atölyesi de açılacağını aktaran Akbulut, alabalık işletmeciliği yapan işletmelerin de ağ bakım, onarım ve tamiratının yapılacağını belirtti.

Fırat Kalkınma Ajansının projeye 2 milyon lira hibe verileceğini ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 10 personel istihdam edilecektir. İlçe ekonomimize de katkı sağlayacak olan bu proje için başta Valimiz Ömer Toraman'a, Fırat Kalkınma Ajansı Başkanı Vahap Yoğunlu'ya ve emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

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Kaynak: AA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hisarcık, Keban, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da 'Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz' projesine destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keban'da "Fırat'ın Desteği ile Alabalık Üretiyoruz" projesine destek - Son Dakika
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