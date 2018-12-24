Keban'da Futsal Turnuvası
39 dakika önce
Keban ilçesinde düzenlenen futsal turnuvası tamamlandı.
Keban
ilçesinde düzenlenen futsal turnuvası tamamlandı.
İlçe Gençlik hizmetleri Spor Müdürlüğü organizesiyle düzenlenen ve 14 takımın katıldığı Keban Kaymakamlık
Futsal Turnuvası final maçında rakibi Gümüşdoğa
Spor'u 6-3 yenen EÜAŞ Spor şampiyon oldu.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli
, kupa töreninde, bireylerin spora teşvik edilmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, kurumlar arası işbirliğini birlik ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın, centilmenlik içerisinde tamamlandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:07 Kaynak: AA
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