Keban'da gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim - Son Dakika

Keban'da Kaymakam Hasan Akbulut'un da katılımıyla gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

İlçede gerçekleştirilen denetime Kaymakam Akbulut'un yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, Keban Belediyesi Zabıta Amiri Nuri Erdoğan da katıldı.

Denetimde zincir ve yerel marketlerde ve depolarında, ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde fiyat kontrolü yapıldı, stokçuluk yapılıp yapılmadığı incelendi.