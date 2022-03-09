Keban'da gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim - Son Dakika
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Keban'da gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim

09.03.2022 16:17
Keban'da gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim

Keban'da Kaymakam Hasan Akbulut'un da katılımıyla gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Keban'da Kaymakam Hasan Akbulut'un da katılımıyla gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

İlçede gerçekleştirilen denetime Kaymakam Akbulut'un yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, Keban Belediyesi Zabıta Amiri Nuri Erdoğan da katıldı.

Denetimde zincir ve yerel marketlerde ve depolarında, ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde fiyat kontrolü yapıldı, stokçuluk yapılıp yapılmadığı incelendi.

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Gaziantep'te zincir market depolarına baskın: Raflarda olmayan 15 bin litre yağ depoda bulundu! Gaziantep'te zincir market depolarına baskın: Raflarda olmayan 15 bin litre yağ depoda bulundu! Zabıtadan A 101, BİM ve Çarmar marketler zincirlerinin depolarına stok baskını yapıldı Zabıtadan A 101, BİM ve Çarmar marketler zincirlerinin depolarına stok baskını yapıldı

Nuri Erdoğan, Hisarcık, Zabıta, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keban'da gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim - Son Dakika


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