Keban'da Girişimcilik Kursu
35 dakika önce
Keban ilçesinde girişimcilik kursu başladı.
Keban
ilçesinde girişimcilik kursu başladı.
Keban Kaymakamlığı talebi üzerine İş-Kur tarafından açılan kurs, Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda 4 grup halinde 100 kursiyerin katılımıyla başladı.
Eğitimin ardından kursiyerlere sertifika verilecek. Fırat Üniversitesi
İktisadi İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sırrı Yılmaz, "Vatandaşlarımız aldıkları sertifika sayesinde KOSGEB hibeleri için müracaat edebilecekler. Bu sayede girişimsel faaliyette bulunmak isteyen ve yeterli imkanı olmadığı için bu faaliyetleri gerçekleştiremeyen vatandaşlarımız için iyi bir imkan ve güzel bir fırsat olacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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